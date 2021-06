Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 149 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 70 locuri de munca pentru: bucatar,lucrator in producție, coafor, instalator ventilație, instalator, mecanic auto, mecanic motociclete mecanic semiremorca,…

- Una dintre cele mai cunoscute agentii de turism din tara noastra a anuntat ca va deschide noi unitati in mai multe orase din Romania, avand nevoie si de personalul necesar pentru a le opera.

- București, 17 mai 2021 – Garanti BBVA Leasing, parte a Grupului Garanti BBVA Romania, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piața locala, a semnat un acord de imprumut de 20 de milioane de euro cu Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Marii Negre (Black Sea Trade and Development Bank…

- Viitoarele certificate digitale verzi sau așa-numitele „pașapoarte COVID” care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana (UE) pe timpul pandemiei de COVID-19 vor fi implementate in Romania cu ajutorul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Certificatele vor conține un cod QR și se…

- Medicul care a efectuat prima operație pe cord deschis din Romania, la data de 5 aprilie 1973, in Targu Mureș, prof. dr. Ioan Pop de Popa, s-a stins din viața vineri, 30 aprilie, la varsta de 93 de ani. Vestea a fost data de catre reprezentanții Fundației "Ioan Pop de Popa" pentru Ocrotirea Bolnavilor…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) susține ca introducerea unor țari de unde vin turiști in Romania și catre care merg turiștii romani pe lista galbena a generat un val de anulari de...

- Trei pacienți COVID-19 au murit in aceasta seara, dupa o defecțiune la TIR-ul ATI – unitatea mobila de Terapie Intensiva – de la Spitalul Victor Babeș din București, care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. La acel moment, in TIR-ul ATI – care fusese pus in funcțiune sambata – erau internați 8 pacienți.…