Pandemia a lovit CRUNT industria auto: VÂNZĂRILE Dacia au scăzut cu 30% în 2020 Vanzarile marcii Dacia la nivel mondial au pierdut aproape 30% din volum in 2020 din cauza pandemiei, cu un total de 520.765 de unitati livrate, potrivit datelor companiei, citate de ZF. Dacia a vandut masini de 7,8 miliarde euro la nivel mondial. Mai mult, la nivel european scaderea marcii este de 32% la circa 385.000 de unitati. La nivel de grup, Dacia a inregistrat cel mai mare declin, cu exceptia marcii Alpine. Declinul vine in contextul in care motorizarea pe GPL a intarziat la inceput de an, iar vanzarile inregistrau o scadere inca din primele doua luni. Citește și: Numita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

