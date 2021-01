Pandemia a încetinit migrația cu aproape 30% (ONU) Pandemia de Covid-19, cu reducerea drastica a calatoriilor în jurul lumii, a diminuat migrația cu aproape 30%, circa doua milioane de migranți mai puțin între 2019 și 2020, potrivit unui raport al ONU publicat vineri și citat de AFP.

Numarul migranților care traiesc în afara țarii de origine a ajuns la 281 milioane de persoane în 2020, comparativ cu 173 milioane în 2000 și 221 milioane în 2010.

Conform raportului &"Migrația internaționala 2020&" al Națiunilor Unite, doua treimi din migranții înregistrați traiesc în doar 20 de țari, cu Statele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest nivel, care pare mic, ingrijoreaza Organizatia Mondialaa Sanatatii (OMS). Potrivit OMS, numai zece tari administreaza in prezent aproximativ 95- dintre vaccinurile impotriva covid-19. Portivit unei harti intocmite de "Our world in data", vaccinarea in Europa este eterogena. Potriivt acestui site…

- Daca ne referim la Europa, pierderile cele mai mari de vieți omenești asociate SARS-COV-2 le regasim in Marea Britanie, Italia și Franța, nu foarte departe de cifrele din aceasta țara fiind și Federația Rusa. Mai mult din cei aproape 92,5 milioane de oameni infectați la nivel mondial, deja 66 de milioane…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2, transmite EFE. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000 de cazuri noi…

- Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, a declarat pentru New York Times ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras America, informeaza AFP,…

- Accidentul de la Midia a produs cea mai mare catastrofa ovina „Nu te lasa pacalit cand vorbește despre progres,pentru ca devii slab și el se ingrașa ”(Cantecul lui Ali Primera, Iarta-ma, unchiul Juan) In 21 și 22 noiembrie 2020 a avut loc Summitul țarilor G20 (Germania, Arabia Saudita, Argentina, Australia,…

- Pragul de 41 de milioane de cazuri de infectari cu COVID-19 in lume a fost depașit, miercuri, in timp ce numarul deceselor a trecut de 1.130.000, noteaza site-ul worldometers.info.Conform datelor centralizate pana miercuri dimineața, in intreaga lume au fost inregistrate 41.091.116 cazuri de COVID-19.Statele…

- 1.114.499 DE MORTI Pandemia a ucis cel putin 1.114.499 de persoane in lume de cand Biroul OMS in China a anuntat aparitia acestei boli la sfarsitul lui decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP luni la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei) din surse oficiale. Peste 40 de milioane de cazuri de infectare…