- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Oil Terminal a aprobat joi distribuirea unor dividende in suma de 1,137 milioane de lei pentru 2019, valoarea dividendului brut propus fiind de 0,00195233 lei/ actiune, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agepres. Astfel, actionarii…

- PwC Romania: Bursa de la Bucuresti a pierdut de la inceputul anului 34% din capitalizare. Romania intra in criza COVID-19 dupa o perioada de 9 ani consecutivi de crestere economica Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut de la inceputul anului, de la aparitia primelor stiri despre noul coronavirus,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vrea sa le dea actionarilor dividende de 6,55 milioane lei din profitul net realizat anul trecut, in suma de 6,96 milioane lei, decizia urmand a fi supusa aprobarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 aprilie.

- "Bursa de Valori Bucuresti informeaza investitorii ca, din profitul net realizat de catre BVB in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 in suma de 6.962.791 lei, se propune repartizarea sumei de 403.334 lei pentru constituirea rezervelor legale in conformitate cu prevederile art. 183 din Legea…

- Numarul companiilor care au avut o cifra de afaceri mai mare cu cel putin 10% a crescut in 2019 la 57%, fata de 45% in 2018, iar ponderea celor care au realizat un profit mai mare cu cel putin 10% a urcat la 55%, de la 48% in 2018, potrivit datelor prezentate luni seara de Mircea Iliescu, trainer…

- Prin Ordonanța 114 a fost introdusa taxa pe activele bancare, iar în cursul anului 2019 s-a modificat printr-un alt act normativ (OUG 19/2019). Printr-o Ordonanța (1/2020) adoptata de Guvernul PNL la începutul anului 2020, aceasta taxa dispare. Deși a fost respinsa de Senat, Camera Deputaților…

- BRD Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 mld. lei BRD Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 miliarde de lei, acelasi trend fiind consemnat si de banca, care a raportat un rezultat de 1,528 miliarde de lei, potrivit Situatiei…

- Cu peste 100.000 de angajati si o pondere de circa 7% in PIB, sectorul romanesc de IT a explodat in ultimii ani. Totusi, in piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) nu exista niciun nume important din industria IT, motivul fiind lipsa de...