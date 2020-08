Stiri pe aceeasi tema

- Aurul a urcat miercuri la al cincilea maxim istoric din ultimele 10 zile, la BNR, atingind 267,2285 lei/gram, dupa maximul de luni, cand prețul a fost 260,8073 lei/gram. Anterior, aurul a urcat in ședințele de...

- Prețul aurului atinge o noua valoare record in Romania. Leul se apreciaza in raport cu euro și dolarul Gramul de aur s-a scumpit, vineri, cu 94,73 bani (0,36%), pana la o cotatie de 259,1273 de lei, o noua valoare record. Pentru moneda europeană, BNR a afişat, vineri, un curs de 4,8316 lei…

- Prețul aurului a crescut spectaculos de la declanșarea pandemiei. In 29 iulie, cotația unciei (31,1035 grame) a ajuns la 1960 dolari. Fața de acum un an, creșterea este de 36,9 procente, iar comparativ cu...

- Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 2,69 de lei (1,05%), pana la o cotatie de 258,8486 de lei, de la 256,1546 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, potrivit Agerpres.

- Pretul aurului a crescut semnificativ luni, investitorii fiind din ce in ce mai interesati de metalul galben, pe fondul temerilor ca extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) va incetini ritmul redresarii economiei mondiale, transmite Reuters. In conditiile in care pretul aurului a crescut deja…

- Pretul aurului a crescut semnificativ, cu 15% de la inceputul anului, pe fondul temerilor ca extinderea pandemiei de coronavirus va incetini ritmul redresarii economiei globale, informeaza Agrepres.

- Pandemia de COVID-19 dovedește din nou de ce aurul este cea mai sigura investiție. Goana bogaților dupa metalul prețios duce prețul la maxime istorice Consilierii financiari ai celor cu bani ii sfatuiesc pe acestia sa acumuleze aur, avand indoieli cu privire la revenirile inregistrate in ultima perioada…

- Aurul a avut o evolutie spectaculoasa in ultimul an si jumatate, pretul sau crescand cu peste 45% fata de minimul din august 2018, se arata intr-o analiza de specialitate realizata de Tradeville.