Pandemia a făcut peste 180.000 de morți la nivel mondial Pandemia de coronavirus a ucis peste 182.000 de oameni in intreaga lume , de la aparitia sa in China in toamna anului trecut, conform surselor oficiale . Aproape doua treimi din morți au fost inregistrați numai in Europa . In total, 182.453 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la un total de 2.614.289 de cazuri de imbolnavire), pana miercuri seara. Cele mai multe decese sunt inregistrate in Europa, peste 112.000 de cazuri, urmeaza Statele Unite ale Americii, cu peste 46.000 de morți. Italia, cu peste 25.000 de decese și spania cu peste 21.000 conduc in torul doliului cauƶat de COVID-19… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

