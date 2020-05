Pandemia a făcut linişte şi în turismul prahovean! In luna martie, faþa de anul trecut, prezenþa in structurile de cazare a scazut cu peste 73% Nicoleta Dumitrescu Impactul crizei COVID‐19 si cel al masurilor luate de autoritați ca urmare a decretarii starii de urgența pe teritoriul Romaniei incepand cu 16 martie 2020 se vad inclusiv in industria ospitalitații. De mai bine de o luna și jumatate, pe strazile orașelor sau ale stațiunilor montane – așa cum sunt și cele din Prahova – nu a mai calcat picior de turist. Pana si pe aglomerata Vale a Prahovei s-a facut liniște, iar DN1, in sensul catre munte, nu a mai fost luat cu asalt la sfarșit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna martie 2020 au scazut cu 69,8% fata de cele din perioada similara a anului trecut, pana la 242.100, turistii straini reprezentand 14,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise marti presei. In luna februarie…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna martie 2020 au scazut cu 69,8% fata de cele din perioada similara a anului trecut, pana la 242.100, turistii straini reprezentand 14,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise marti AGERPRES. In…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.2 grade a fost inregistrat de seismografele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 05:54, in județul Buzau, arata INFP . Conform sursei seismul a avut loc la coordonatele 45.60 N ; 26.38 E, la 140 kilometri adancime. Cutremurul…

- Aflat in izolare la domiciliu acasa, la București, antrenorul Mircea Lucescu, 74 de ani, crede ca, dupa pandemia de coronavirus, in lumea fotbalulului vor avea loc schimbari.Conform fostului selecționer al Romaniei și Turciei, din cauza Covid-19, cluburile de fotbal sunt extrem de afectate din punct…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, in luna februarie, au insumat 724.400, in scadere cu 4,5% fata de cele din luna februarie 2019, in timp ce innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie au insumat 1,4 milioane, in scadere…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie 2020 au scazut cu 4,5% fata de cele din luna februarie 2019, pana la 724.400, cele ale turistilor straini reprezentand 16,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise miercuri AGERPRES. …

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost in 2019 de 2,669 milioane, iar cheltuielile acestora au insumat 6,895 miliarde lei, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), care arata ca anul trecut turistii nerezidenti sositi…

- Romania a inregistrat aproape 800.000 de sosiri in unitațile de cazare din tara in prima luna a anului, numarul fiind mai mare cu 5% fata de luna ianuarie din 2019, potrivit INS. O treime din turiști s-au...