Stiri pe aceeasi tema

- Doi pepeni japonezi premium au fost vanduti la prima licitatie de fructe a sezonului, organizata la Sapporo, cu peste 20.000 de euro, informeaza AFP luni, 24 mai, citata de Agerpres. Pretul de 2,7 milioane de yeni (20.370 euro) pentru celebrii pepeni galbeni din Yubari este totusi derizoriu prin comparatie…

- Pandemia a adus prima scadere de business pentru Samsung in Romania. Cifra de afaceri a ajuns la circa 4,9 mld. lei (1 mld. euro) pe piata locala, dupa o scadere de aproximativ 4% comparativ cu 2019, scrie...

- Pandemia a adus prima scadere de business pentru Samsung in Romania. Cifra de afaceri a ajuns la circa 4,9 mld. lei (1 mld. euro) pe piata locala, dupa o scadere de aproximativ 4% comparativ cu 2019, scrie ZF, potrivit mediafax. Acesta ramane al doilea cel mai ridicat nivel din istoria Samsung…

- Pandemia a provocat pierderi anuale record pentru compania aeriana low-cost Ryanair de 815 milioane de euro. Restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 au obligat compania sa anuleze 80% dintre zboruri. Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa a precizat ca in exercitiul financiar…

- Cifra de afaceri a Automobile Dacia a scazut, in 2020, cu 27% fata de anul precedent, la 3,783 miliarde de euro, din cauza opririlor de productie pe fondul pandemiei, ajungand astfel la un nivel intre valorile dintre anii 2012 si 2013, transmite ZF.

- Numarul copiilor sub 14 ani din Japonia a scazut cu aproximativ 190.000 la un nivel record de 14,9 milioane, inregistrat la 1 aprilie, potrivit datelor anuale date publicitatii marti de Ministerul nipon de Interne, informeaza DPA. Aceasta inseamna ca numarul copiilor din a treia economie ca…

- Munca si scoala de acasa, alaturi de gatitul in familie au dus cererea de energie din domeniul rezidential la volume record, scrie zf.ro. Din ce in ce mai multi anagajatori au anuntat ca si dupa pandemie se va mentine un program de lucru hibrid, la cererea miilor de angajati, astfel ca situatia de pe…

- Salariile nominale in Germania au scazut in 2020, pentru prima data de cand s-a inceput colectarea datelor, in 2007, a anuntat miercuri Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Xinhua, informeaza AGERPRES . Castigurile nominale au scazut cu 0,7% in 2020 comparativ cu 2019. Tinand cont de…