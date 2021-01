Stiri pe aceeasi tema

- ”Pandemia trimite pe plaje exotice dupa sarbatorile de iarna mii de romani care, in anii trecuti, alegeau partiile de ski din Europa. Masurile luate in majoritatea tarilor europene, nevoia de distantare fizica si faptul ca scoala se face online trimite de Revelion, dar si in urmatoarele doua-trei luni,…

- ”Peste 70% dintre angajatii romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs afirma ca nivelul de stres la locul de munca a crescut de la inceperea pandemiei de coronavirus, iar mai mult de un sfert dintre acestia apreciaza ca nivelul de stres chiar s-a dublat. Dupa…

- Sondaj BestJobs: Nivelul de stres s-a dublat in timpul pandemiei de coronavirus pentru unul din patru angajați romani. Cei mai mulți au ajuns deja la epuizare 17 decembrie 2020. Peste 70% dintre angajații romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs afirma ca nivelul…

- Cererea pentru animale de companie a crescut exponential odata cu declansarea pandemiei de Covid-19, dubland, de exemplu, pretul mediu al unui caine britanic la 1.875 de lire sterline (2.500 dolari), noteaza Reuters, citata de News.ro.Crescatorii inunda piata chiar intr-o perioada in care dificultatile…

- Probabil mulți dintre noi avem prieteni sau cunoștințe care și-au achiziționat un animal de companie odata cu izolarea impusa de pandemia de coronavirus. Reuters arata ca pandemia de Covid-19 a dus la o creștere a cererii pentru animalele de companie. American Pet Products Association, trei sferturi…

- Somfy Romania, lider in furnizarea de sisteme de control automatizat pentru tehnica de umbrire și acces in locuințe și cladiri comerciale, dar și un jucator cheie pentru soluții smart home, anunța dublarea afacerilor pe segmentul sistemelor de automatizare destinate echipamentelor de umbrire pentru…

- Pandemia ne schimba preferințele și in materie de locuințe. Tot mai mulți romani cauta sa cumpere o casa și sa renunțe la viața la bloc.Cand vine vorba de o locuința, fie ca o cumpara sau o inchiriaza aceștia se uita in principal la suprafața construita, suprafața terenului, locația, dar și…