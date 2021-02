Pandemia a dezvoltat piața e-commerce și a obligat dezvoltatorii să investească în noi parcuri logistice Pandemia a adus schimbari structurale pe segmentele de retail și industrial: retailul de proximitate caștiga teren, in timp ce segmentul logistic este in plina dezvoltare, in contextul creșterii accelerate a vanzarilor online in 2020, conform celei mai recente analize de piața realizate de Bucharest Real Estate Club. ”Piața totala de E-Tail – produse fizice tangibile – din Romania a ajuns la final de 2020 la valoarea de 5,6 miliarde EUR, o creștere de 30% fața de anul anterior. Vanzarile zilnice s-au ridicat la un nivel de 15 milioane euro”, a declarat Raluca Radu, Co-organizator GpeC (Gala Premiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

