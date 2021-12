Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zile ale anului reprezinta momentul cel mai potrivit pentru fiecare instituție de a-și face o analiza temeinica asupra felului in care și-a desfașurat activitatea și a obiectivelor care pot fi anticipate pentru perioada care urmeaza. 2021 a stat, fara doar și poate, sub semnul pandemiei de…

- Astazi s-a semnat contractul de execuție a lucrarilor la subsolul și parterul cladirii „Spital Municipal”, acestea urmand sa fie amenajate astfel incat capacitatea de preluare și tratare a cazurilor Covid19 sa creasca, in contextul in care pregatirilor pentru valul 5 al pandemiei. „In ultimele doua…

- „Povestea cu ghetuțe” s-a desfașurat luni, 6 decembrie a.c., la Centrul de Zi Sfantul „Arhanghel Rafail”, in satul Holt, comuna Letea Veche din Bacau, unde toți beneficiarii centrului inființat acum 9 ani dintr-o mare nevoie de susținere a acestor copii de catre preotul Adam Iulian care a avut o grija…

- Prima luna a celui de-al patrulea val al pandemiei a provocat, oficial, in județul Bacau, 95 de decese, dar, excesul de mortalitate a lunii septembrie 2021 fața de septembrie 2020 este de doar 45 de persoane, dupa cum informeaza Direcția Județeana de Statistica Bacau. Practic, in luna septembrie a acestui…

- Fenomenul muncii ”la negru” și al celei cunoscuta sub denumirea de ”la gri” va fi combatut și printr-o campanie susținuta de informare a salariaților și a persoanelor care urmeaza sa se angajeze. Acțiunea, demarata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau la sfarșitul lunii octombrie,…

- Prefectura Bacau a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județul Bacau au decedat 11 persoane din cauza COVID. Conform aceleeași surse, in județul Bacau, la ATI, azi la ora 9.00 erau internați 44 pacienți (20 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgențe). In ceea ce privește…

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de Covid-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP și Agerpres . Situatia actuala pare departe…

- Creșterea ingrijoratoare a ratei de infectare și evoluția constanta a valorii incidenței cazurilor confirmate cu COVID-19 ne determina sa lansam un apel catre toți cei interesați, in sensul limitarii activitații directe de relații cu publicul, la nivelul intregii arii de operare a RAJA S.A., pentru…