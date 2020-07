Pandemia a costat, la CEZ, 1.000 de euro per angajat

Stiri pe aceeasi tema

- Ce inseamna punct de referința Calcul pensie 2020. Punctul de referința reprezinta raportul dintre valoarea punctului de pensie, care este acum de 1.100 lei, și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevazute de legislația anterioara, adica 25. Citeste si: Cu cat scade cea mai mare pensie…

- Contextul economic și social global a condus spre o dezvoltare accelerata a digitalizarii in toate domeniile, iar interacțiunile electronice au adus in prim plan cerința ca documentelor in format digital sa li se recunoasca valoarea legala. Oferirea de servicii electronice cetațenilor și clienților,…

- ”Am condus astazi sedinta CSAT in care au fost abordate mai multe teme relevante pentru apararea tarii si securitatea nationala. Punctul central de pe ordinea de zi l-a constituit analiza noii strategii naționale de aparare a țarii pentru perioada 2020-2024 și vreau sa va prezint mai multe aspecte legate…

- Patru tineri au fost gasiți de jandarmi pe strada Rodnei din municipiu. Cum nu aveau domiciliul in Bistrița, li s-a cerut declarația pe propria raspundere. NU o aveau, așa ca au fost amendați. CAT au scos din buzunar pentru plimbarea la oraș: Romania e in stare de alerta. In acest context, deplasarile…

- În ultimul secol, România a trecut prin cel puțin 6 crize economice: (1) marea criza din 1929-1933; (2) anii 1940 si perioada de razboi, foametea din 1945-1947, reconstructia postbelica; (3) anii 1980, marcati de plata datoriei externe; cele doua recesiuni ale tranzitiei, (4) 1990-1992 si…

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor OMV Petrom S.A. a aprobat luni distribuirea de dividende in valoare bruta de aproximativ 1,76 miliarde de lei pentru anul financiar 2019, informeaza compania. Aproximativ 362 milioane de lei vor merge catre statul roman, care deține, prin Ministerul Economiei,…

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor OMV Petrom S.A. a aprobat luni distribuirea de dividende în valoare bruta de aproximativ 1,76 miliarde de lei pentru anul financiar 2019, informeaza compania. Aproximativ 362 milioane de lei vor merge catre statul român, care deține, prin Ministerul…

- ​Autoritațile au decis blocarea accesului din internet la site-urile romania-veche.ro și justitiarul.ro din cauza informațiilor false pe tema pandemiei de coronavirus. Potrivit analizei Grupului de Comunicare Strategica, informațiile de pe romania-veche .ro nu erau susținute de argumente științifice,…