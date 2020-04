Stiri pe aceeasi tema

- "Stim ca izolarea si carantina sunt esentiale pentru suprimarea COVID-19. Dar ele pot prinde femeile in capcana cu parteneri abuzivi", a declarat Guterres intr-un mesaj postat pe Twitter. "Pentru multe femei si fete, amenintarea se profileaza cel mai mult tocmai cand ele ar trebui sa fie in…

- Pandemia de coronavirus și restricțiile de circulație impuse romanilor i-a indemnat pe mulți dintre aceștia sa-și faca stocuri de alimente pentru o perioada mai mare. Dintr-un studiu realizat dupa declararea starii de urgența s-a constatat o creștere de generala de 76% fața de aceeași saptamana a anului…

- Pandemia de coronavirus a afectat 199 de țari la nivel mondial. Unele dintre acestea au luat masuri drastice pentru a sprijini lupta impotriva noului virus: au interzis vanzarile de alcool. Potrivit AS, un document fals a devenit viral pe rețelele de socializare in Anglia duminica. Conform acestuia,…

- SUA devine epicentrul pandemiei de coronavirus, inregistrand peste 100.000 de cazuri. La nivel mondial, peste trei miliarde de oameni au intrat intr-un nou weekend de carantina. In țarile afectate de pandemie, a fost semnalata o creștere a numarului de abuzuri și violența domestica. Aproape 600.000…

- O mana de ajutor intinsa victimelor violenței domestice, Ordinul 146/ 28 decembrie 2018, s-a dovedit a fi foarte util. De la intrarea lui in vigoare și pe tot parcursul anului 2019, polițiștii au emis 145 ordine de protecție provizorii pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata in urma unei puternice tornade care s-a produs in regiunea orasului american Nashville din statul Tennessee, au precizat marti pentru AFP serviciile de urgenta din acest stat, citate de agerpres.ro.

- Johnny Depp a primit susținerea fanilor dupa apariția unei inregistrari audio in care actrița Amber Heard, fosta lui soție, care l-a acuzat de violența domestica, recunoaște ca l-a lovit pe actor, potrivit Daily Mail, scrie Mediafax.De la divorțul lor, in 2016, Johnny Depp, in varsta de 56…

- Anul trecut, infracționalitatea sesizata la nivelul IPJ Bistrița-Nasaud a inregistrat o ușoara creștere fața de anul anterior, cu 1,86%, se arata in bilanțul instituției aferent anului 2019. Cel mai mult a crescut numarul furturilor din buzunare, genți, poșete, dar și infracțiunilor de lovire sau alte…