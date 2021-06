Pandemia a avut efecte DEVASTATOARE asupra copiilor: tentative de suicid, tulburări emoționale și anxietate Peste 90% dintre copiii din Romania care au avut nevoie de terapie psihologica in ultimul an au dezvoltat tulburari emoționale legate de contextul pandemic. Un adolescent din doi a fost diagnosticat cu anxietate, potrivit unui studiu al Organizației Salvați Copiii Romania, arata Mediafax. Potrivit reprezentanților Organizației Salvați Copiii Romania, un copil din trei s-a confruntat cu stari de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional, procentul crescand la peste 50% in cazul adolescenților, mergand pana la consecințe extrem de grave, și anume tentative de suicid.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

