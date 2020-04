Pandemia a afectat primăria. Minus 30 de milioane de lei la impozitele și taxele locale Pandemia a afectat primaria. Mai exact, bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe trimestrul I al anului 2020. Asta pentru ca din incasarile provenite din impozitele și taxele locale, care se realizau, de regula, pana la data de 31 martie, s-a obținut acum cu circa 30 de milioane de lei mai puțin. Acest lucru rezulta din execuția bugetului local pe primele trei luni ale anului , care va fi supusa la vot in ședința ordinara de joi, 30 aprilie, a Consiliului Local Craiova. Primaria a prevazut pentru trimestrul I al anului 2020 venituri de 181.100.000 de lei, insa pana la 31 martie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

