Pandemia a afectat echilbrul dintre viața profesională și cea personală a 4 din 10 femei Patru din zece femei (41%) susțin ca echilibrul dintre viața profesionala și cea personala s-a inrautațit in ultimul an, de la declanșarea pandemiei, in condițiile in care in unele cazuri au trebuit sa munceasca mai mult, inclusiv peste program, pentru a face fața cerințelor, dar și din cauza ca unele activitați casnice au consumat mai mult timp decat de obicei, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs. In acest context, aproape 25% dintre respondente spun ca au luat in calcul sa renunțe complet la job, pentru a putea face fața responsabilitaților crescute de acasa. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

