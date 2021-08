Pandemia a adus o finanţare de 4 milioane de euro la Spitalul de Recuperare Banii europeni vor fi folositi pentru aparate de ventilatie, monitoare medicale, injectomate, paturi ATI, echipamente de dezinfectie. In total, vor fi in desfasurare proiecte de peste 10 milioane de euro. O unitate spitaliceasca beneficiaza de o finantare de peste 4 milioane euro din fonduri europene in contextul pandemiei Covid-19. In acest sens, Primaria a anuntat ieri ca un proiect privind Spitalul de Recuperare a fost admis la finantare. Fondurile sunt disponibile pe o linie speciala de finantare, care vizeaza cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19, in cadrul Programului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Recuperare Iași a fost admis la finanțare cu proiectul „Recuperarea Eficienta a Pacientului COVID-19 – REPCOV” in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 9: Protejarea sanatații populației in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul…

- “Terminalul va avea o suprafata desfasurata de 12.000 mp, un sistem complet de control de securitate pentru pasageri si bagaje, 7 lifturi de persoane si bagaje, 18 ghisee check-in, 6 posturi politie de frontiera, 6 porti automate de scanare documente. Valoarea totala a contractului de finantare este…

- Primaria Bistrița a pus la bataie 10 milioane de lei, din fonduri europene, pentru a pregati școlile din municipiu…pentru pandemie. Daca aruncam un ochi pe ce achiziționeaza municipalitatea, constatam ca școlile vor fi mai toate chiar și decat spitalele care tratau bolnavii de Covid. Asta in condițiile…

- Pentru anul curent, Primaria municipiului Chișinau a alocat 130 milioane de lei, mai mult cu 30 de milioane dacat anul trecut, pentru 115 instituții educaționale. Banii sint repartizați pentru repararea capitala a 88 de instituții de educație timpurie. Din aceste 88 de instituții de educație timpurie,…

- Primarul Mihai Chirica a semnat contractul pentru executarea lucrarilor aferente proiectului cu finanțare europeana „Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iași”. Lucrarile vor fi executate de asocierea SC Conest SA – SC Clima Therm Center SRL in cadrul unui contract in valoare de 17.897.388,…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat contractul pentru executarea lucrarilor aferente proiectului cu finanțare europeana „Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iași”, informeaza Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași. Lucrarile vor fi executate de asocierea SC Conest SA –…

- Modernizarea și dotarea Școlii Iosif Pervain din Cugir: Licitația de peste 5.000.000 de lei, lansata in SEAP Primaria orașului Cugir a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unor lucrari de proiectare și execuare, in cadrul proiectului „Revitalizarea si…

- In cadrul proiectului Combat COVID Iași-Consolidarea capacitații unitaților sanitare din județul Iași pentru prevenirea și combaterea Covid 19, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie a obținut o finanțare de 15,6 milioane de lei, Spitalul Clinic de Urgența “Prof. Dr. Nicolae Oblu” 787 mii de lei, Spitalul…