Pandemia a adus acasă aproape 1 milion de români plecați în străinătate Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru ca urmeaza activitațile sezoniere”. „Sunt unii care pot sa se inscrie la sistemul de șomaj, daca indeplinesc condițiile. Insa, pe fond, pentru cei care urmeaza sa plece in strainatate avem urmatoarele masuri – pentru ca am avut aglomerari la aeroporturi, munca in condiții abuzive din partea angajatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

