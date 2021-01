Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul National al IMM-urilor din Romania, confederatie patronala reprezentativa la nivel national pentru IMM-uri, solicita solutionarea crizei politice cu care se confrunta Romania in acesta perioada pentru o buna functionare a mediului economic. Pandemia de coronavirus si predictibilitatea redusa…

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania, confederație patronala reprezentativa la nivel national pentru IMM-uri, solicita soluționarea crizei politice cu care se confrunta Romania in acesta perioada pentru o buna funcționare a mediului economic. Pandemia de coronavirus și predictibilitatea redusa…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza estimeaza, conform ultimei analize efectuate, ca in acest an economia Romaniei se va contracta (-4,2%), fața de anul 2019, pe fondul scaderii activitații in industrie (-9,1%), agricultura (-21,2%) și servicii (-2%). Și prognozele Fondului Monetar Internațional…

- Valoarea adaugata bruta a agriculturii, ce cuprinde si silvicultura si pescuitul, in economie, va scadea cu 21,2% in 2020, inregistrand cea mai mare scadere din 2015 incoace, conform prognozei preliminare de toamna intocmita de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, anunța tvr . In 2018, cel mai…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din privat. Astfel,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din privat. GAME…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din privat. Astfel,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza se asteapta ca angajatii din institutiile statului sa aiba un salariu lunar mediu brut cu circa 45% mai mare decat cel al angajatilor din privat.