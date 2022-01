Sunt vești bune, venite de la Fondul de Garantare a Asiguraților, analizate de la varful COTAR, una dintre cele mai mari organizații ale firmelor de transport din Romania. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a intețit simțitor ritmul de plata a dosarelor de dauna depuse de pagubiții City Insurance (aproape in totalitate șoferi loviți de […] The post Pandele, COTAR: Vești bune de la FGA, dupa falimentul City Insurance first appeared on Ziarul National .