Panda politistilor la braconierii fondului forestier a dat roade! Vezi aici cine a cazut in plasa oamenilor legii! Zilele acestea, polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Grebanu și Paostului de politie rurala Siriu, impreuna cu jandarmi au executat o actiune pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In timpul actiunii au fost depistati doi barbati in varsta de 44 si 50 de ani, din Siriu, respectiv Vrancea, care transportau material lemnos cu autoutilitarele. In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca soferii nu detineau documente de provenienta pentru materialul lemnos. Conducatorii auto au fost sanctionati contraventional conform Legii 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor…

