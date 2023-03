Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București și Gloria au incheiat la egalitate primul lor meci din play-off, dupa un 1 la 1 care pare ca a mulțumit ambele echipe. Prima mare ocazie a aparținut gazdelor, dupa o combinație care l-a lasat singur pe Neluț Roșu la unsprezece metri. Veteranul dinamoviștilor a preluat pe piept, insa…

- Fetele de la Gloria au obținut o victorie importanta, duminica seara, cu HC Zalau, și pastreaza, teoretic, șanse pentru o clasare in Europa. Buzaul a condus aproape tot meciul, insa elevele lui Gheorghe Tadici au reușit sa mențina o diferența constant mica, pe tabela. La pauza, Gloria avea un avantaj…

- Gloria a reușit, cu ghilimelele de rigoare, sa piarda la Cisnadie, acolo unde, vorba romanului, chiar era o paine de mancat. Sibiencele, alta data echipa de Europa, fac un sezon mediocru, fiind abia pe locul 9 in clasament. Azi, insa, fetele lui Alexandru Weber au cam spulberat speranțele Buzaului la…

- 23 februarie este ziua Z pentru Gloria. Joi, la Buzau vine Brașovul lui Dan Alexa, echipa care-și propune, de asemenea, accederea in play-off. Partida este programata de la ora 17.00, iar costul unui bilet este de 15 lei. Trei etape au mai ramas de disputat din sezonul regulat al acestei ediții a Ligii…

- Gloria a disputat marți cel de-al treilea meci de verificare, in cantonamentul din Bulgaria. Buzaul a intalnit-o pe Chernomorets Balchik, lidera la zi in Seria Nord-Est, din esalonul trei al fotbalului din Bulgaria. Elevii lui Mihalcea nu au avut deloc o sarcina ușoara, vazandu-se conduși la pauza,…

- Gloria continua seria victoriilor in amicalele de la sud de Dunare. Duminica dimineața, buzoienii au disputat un amical in compania amatorilor de la Spartak Varna II, deși, inițial, pe agenda clubului buzoian era fixat un meci de pregatire cu prima echipa din Varna. Meciul nu a avut istoric, elevii…

- Ratarea calificarii in grupele EHF pentru al treilea an consecutiv a constituit, probabil, un moment de cotitura in relația dintre handbalistele de la Gloria și conducerea gruparii. Colac peste pupaza, a venit și eclipsa de forma din ultima perioada, premisa menita sa strice mariajul dintre cele doua…

- Consiliul Local a aprobat, joi, cu unanimitate de voturi, constituirea municipalitații ca parte civila in noul dosar in care Direcția Naționala Anticorupție il cerceteaza pe fostul primar Constantin Boșcodeala. Conform procurorilor DNA, dosarul „Gloria 2” se refera la fapte savarșite de fostul primar…