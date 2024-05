Panathinaikos Atena. Formula magică a Euroligii Intr-o liga copleșita de inflația echipelor multinaționale Panathinaikos a mizat pe formula clasica. Și a caștigat. A demonstrat ca baschetul european are și radacini elene. Doi greci și doi americani, in primii cinci. Alaturi de ei, un francez din Martinica. Ultimul, mai aproape de America decat de Europa, oricum am privi lucrurile. Armada spaniola a avut doar trei iberici in intregul lot. Autohtoni greci au fost de doua ori mai mulți. MVP-ul partidei a fost de asemenea, un grec. Kostas Sloukas. Venit de pe banca de rezerve in marea finala, a avut emoții doar la aruncarile libere. 4 din 4 la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce sora ta crește, nevoile ei de ingrijire a pielii și frumusețe pot evolua, ceea ce face important sa aleaga cadouri care sa raspunda preferințelor și preocuparilor ei in continua schimbare. Indiferent daca dorește sa mențina stralucirea tinereasca, sa abordeze semnele inaintarii in varsta…

- Beril Mckissic, soția baschetbalistului Shaquielle Mckissic, apare in ipostaze provocatoare la fiecare meci pe care Olympiakos il joaca in Euroliga de baschet masculin. Shaquielle McKissic este un baschetbalist american format la Arizona State. Nu a fost draftat in NBA, dar a prins un transfer in Europa,…

- Expertiza in cazul accidentului mortal provocat de Radu Ghețea in vara anului 2022 a fost facuta publica. Incidentul a avut drept cauza fie adormirea acestuia la volan, fie utilizarea telefonului mobil sau desfașurarea unei alte activitați ce nu ii permitea sa fie atent la drum.In același timp, soția…

- Indiferent de varsta secretul este sa imbrațișezi momentul prezent și sa profiți de maxim la el. Ei bine, acesta este motto-ul Ilenei Badiu care nu este doar o impatimita a zonei de fashion, beauty și lifestyle, ci are și poveste uluitoare din vacanțele pe care le face in destinații care nu sunt vizitate…

- In Moldova, poștașii se pling ca sint platiți prost și ca munca lor este grea. Indiferent de vremea de afara, aceștia parcurg zeci de kilometri pe jos sau, in cel mai bun caz, pe bicicleta pentru a livra facturi, ziare, scrisori, pensii și colete. In schimb, primesc salarii derizorii. Gheorghe Porcescu…

- Apa poate gazdui sute de tulpine de bacterii periculoase ceea ce impune implementarea unor masuri stricte de decontaminare inainte de a fi direcționata spre consum in orice forme. Tehnologia UV reprezinta o metoda foarte eficienta de eliminare a microorganismelor existente in apa, dar are totodata și…

- Parul vopsit necesita o ingrijire speciala pentru a menține culoarea vibranta și aspectul sanatos. Indiferent de nuanța aleasa – blond, brunet, roșcat sau oricare alta, este important sa acorzi atenție produselor și tehnicilor potrivite pentru a-ți pastra parul stralucitor. Așteapta cateva zile inainte…