Stiri pe aceeasi tema

- Canon a prezentat pe 19 ianuarie 2022 camera EOS R5 C, o camera cinematica hibrid care combina abilitatile seriei Cinema EOS cu cele ale unui Canon R5. Noul venit dispune de un senzor full frame de 45 de megapixeli CMOS, un procesor DIGIC X si poate filma in 8K. E vorba despre captura 8K RAW 12 bit…

- In timpul jocului dintre Luceafarul Berești și Șoimii Foltești, doua formații din Liga a 5-a, un elicopter SMURD din Galați a aterizat direct pe teren, deoarece trebuia sa acorde ajutorul unei persoane care suferise un accident de munca. Aparatul de zbor a coborat pe stadionul din localitate unde se…

- Ordin pe unitate valabil de luni, 17 ianuarie, cand echipe de inspectori din cadrul Camerei de Conturi Neamț vor incepe controale la toate spitalele din județ. Acțiunea vizeaza verificari privind modul de cheltuire a banului public, in principal, de la Achiziții și pana la salarizare. Dar și angajarile…

- Gradina Zoologica din Targu Mureș a inceput sa monitorizeze temperatura animalelor cu ajutorul camerelor de termoviziune. Echipamentul este folosit cu succes si in alte gradini zoologice din Europa si poate monitoriza inclusiv starea de sanatate a animalelor care au inflamații sau infecții. Aparatul…

- Un clip a devenit viral pe TikTok. Un barbat a mers la locuința surorii sale care a murit pentru a face curațenie și ordine prin lucrurile femeii, scrie ro-viral.video. Nu mica i-a fost mirarea cand a observat ca intr-un dulap parea sa fie un tunel și o intreaga incapere secreta, o ascunzatoare in adevaratul…

- Aparatul de zbor s-a dezintegrat in aer, a cazut cu viteza in plin trafic și a explodat cu putere. O camera de luat vederi montata pe o mașina a surprins imaginile terifiante care arata ca pilotul aeronavei nu a mai avut nicio șansa și a murit pe loc.Din fericire, șoferii care circulau in zona nu au…

- Iți amintești cand erai copil și mergeai la magazinul de jucarii și vedeai acele mașini de jucarie alimentate cu baterii pe care le puteai conduce? Tesla a dezvaluit Cyberquad ATV, o mașina de jucarie electrica conceputa pentru copii, sau pentru parinti. Dupa cum puteți vedea in fotografie, Cyberquad…

- Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila Actualizat, pentru Municipiul Alba Iulia, lansat in consultare publica Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila Actualizat, pentru Municipiul Alba Iulia, lansat in consultare publica Serviciul Administratie publica locala, juridic contencios –…