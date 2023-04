Stiri pe aceeasi tema

- Compania fondata de Elon Musk a anuntat vineri reduceri de preturi pentru mașinile electrice vandute in Europa, Israel si Singapore, extinzand astfel campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China. Producatorul spera ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari, in pofida…

- Foxconn planuieste sa investeasca 25 de miliarde de dolari T (820 de milioane de dolari) in noi fabrici de productie din sudul Taiwanului, in urmatorii trei ani, pentru a-si sustine ambitiile privind vehiculele electrice (EV), a spus compania duminica, transmite Reuters.Compania, numita oficial…

- Romania a ajuns, in februarie 2023, la 27.590 vehicule electrice, dupa ce anul trecut au fost inmatriculate la fel de multe masini electrice ca in ultimii 10 ani cumulat, in timp ce numarul incarcatoarelor publice de pe teritoriul tarii abia a depasit borna de 3.300, conform unei analize realizate de…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Fabrica urmeaza sa fie finalizata in august, iar producerea primului Fiat 500 este asteptata pana la sfarsitul acestui an. Pana in 2026, noua fabrica ar trebui sa creeze aproape 2.000 de locuri de munca la nivel local si sa aiba o capacitate de 90.000 de vehicule pe an. Stellantis a anuntat in februarie…

- Producatorul auto Stellantis a anuntat miercuri rezultate financiare record pentru intregul an, raportand o crestere cu 26% a profitului net, la 16,8 miliarde de euro (17,9 miliarde dolari), si o crestere anuala de 41% a vanzarilor globale de baterii si vehicule electrice. Compania inregistrata in Olanda,…

- Compania inregistrata in Olanda, formata in 2021 din fuziunea grupului italo-american Fiat Chrysler si a grupului PSA din Franta, a declarat ca veniturile nete au crescut cu 18%, pana la 179,6 miliarde de euro, pe fondul ”preturilor nete puternice, mixului favorabil de vehicule si cursului valutar favorabil.”…

- Cresterea costurilor pentru materialele bateriilor pentru vehicule electrice si incetinirile prognozate in economiile SUA si europene pun presiune pe producatorii de automobile sa reduca cheltuielile. Razboiul preturilor vehiculelor electrice lansat de Tesla, la inceputul acestei luni, a amplificat…