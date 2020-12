Stiri pe aceeasi tema

- Femeile insarcinate diagnosticate cu COVID-19 nu fac forme mai severe ale bolii in comparatie cu restul populatiei, potrivit unui studiu realizat in Singapore si publicat vineri, care a descoperit totodata ca nou-nascutii ale caror mame sunt infectate prezinta anticorpi impotriva noului coronavirus,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a asigurat ca Beijingul saluta apropiata venire in China a unei echipe internationale de ancheta privind COVID-19, prevazuta pentru luna ianuarie, relateaza joi agentia Reuters. China s-a opus vehement apelurilor la lansarea unei anchete internationale privind…

- Salariile au scazut sau in cel mai bun caz au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Persoanele cele mai afectate din acest punct de vedere sunt femeile si angajații cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala…

- Italia are la dispoziție 48 de ore pentru a aproba restricții mai severe menite sa opreasca raspandirea coronaviruslui, a declarat duminica, ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, conform Agerpres, care citeaza Reuters. „Avem 48 de ore pentru a incerca sa aprobam o noua inasprire a restrictiilor,…

- Roman Prymula a fost fotografiat saptamana trecuta de reporterul unui tabloid in momentul in care iesea dintr-un restaurant care ar fi trebuit sa fie inchis in virtutea regulilor impuse pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Aflata pe primul loc in UE la numarul de noi decese si contagieri la 100.000…

- In cazul in care in Belgia nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, tara ar putea fi nevoita sa revina la carantina generala, a afirmat un important virusolog belgian intr-un interviu aparut astazi intr-un ziar local citat de Reuters. „Intr-un astfel de caz, am…

- Directorul pentru situatii de urgenta de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, a indemnat, vineri, guvernele din Europa sa ia masuri urgente pentru a reduce transmiterea noului coronavirus, inclusiv interzicerea evenimentelor la care se aduna multe persoane, astfel incat sa nu fie…

- Republica Ceha va reduce si mai mult, incepand cu 24 septembrie, numarul maxim permis al spectatorilor la evenimentele sportive, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului, a anuntat marti noul ministru ceh al sanatatii Roman Prymula, citat de cotidianul Mlada Fronta Dnes, transmite…