Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Panait a fost in staff-ul tehnic al unor formatii ca Rapid si FC Vaslui, dupa care si-a continuat cariera in fotbalul arab, iar ultima data a antrenat la Al Batin in Arabia Saudita. El a anuntat la ProSport LIVE care e echipa cu cele mai mari sanse sa castige titlul in Liga 1 Betano.

- CFR Cluj a anuntat, joi, rezilierea contractului antrenorului principal Edward Iordanescu dupa doar trei meciuri pe care acesta le-a avut pe banca echipei ardelene in acest sezon. In locul acestuia a fost numit portughezul Antonio Conceicao.

- Eșecul de pe teren propriu cu Malmo FF (0-1), inregistrat marți, in preliminariile Ligii Campionilor, i-a fost fatal lui Edward Iordanescu. Antrenorul in varsta de 40 de ani a fost demis de CFR Cluj, a anunțat site-ul telekomsport.ro, oficialii campioanei Romaniei reproșandu-i și jocul slab al echipei.…

- Federatia Româna de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca Supercupa României, programata la 14 iulie între formatiile CFR Cluj si Universitatea Craiova, se va disputa cu casa închisa."Supercupa României se va disputa cu casa închisa.…

- Intr-o interventie la emisiunea ProSport LIVE, mijlocasul Astrei Giurgiu, Takayuki Seto, a vorbit despre mai multe aspecte referitoare la viitorul sau. Acesta spune ca nu a vorbit cu actualul antrenor al campioanei CFR Cluj, Edi Iordanescu, si marturiseste ca a primit o oferta de...

- Victor Piturca (62 de ani), fostul selectioner al Romaniei, il vede pe Cristi Borcea revenit in fotbal dupa ce va termina de executat pedeapsa primita in Dosarul Transferurilor. Prezent la un eveniment de lansare al barului fiului sau, cel poreclit "Satana" a vorbit si despre viitorul sau in antrenorat.…

- Dupa ce in sezonul regular a marcat superb impotriva FCSB-ului, Ionut Pantiru (22 de ani) a fost din nou decisiv si in partida din playoff disputata pe teren propriu, reusind sa-i paseze decisiv lui Andrei Cristea in minutul 89. Atacantul care a marcat pe banda rulanta in Ghencea l-a executat pe…