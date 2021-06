Pană uriașă de curent. Zeci de mii de români din trei județe au rămas fără curent electric Rețeaua de transport a energiei electrice a suferit o avarie uriașa luni dupa amiaza. Consumatorii din trei județe, Brașov, Vovasna și Prahova au ramas fara energie electrica. Reprezentanții Transalectrica spun ca de vina este vremea. In zonele menționate au avut loc furtuni puternice, iar meteorologii au emis avertizari de vreme severa. “Marti, 29 iunie […] The post Pana uriașa de curent. Zeci de mii de romani din trei județe au ramas fara curent electric appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de localitați, din 16 județe, au fost afectate, sambata, de ape, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din sute de gospodarii și salvarea unor persoane. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența, in contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in…

- Circulatia pe DN 1 intre Ploiesti si Brasov este blocata, vineri dupa-amiaza, pe sensul spre Brasov, in zona Nistoresti, din cauza aluviunilor care au adus pe carosabil crengi si pietre de pe versanti. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, echipaje ISU intervin pentru degajarea suprafeței…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Procurorii si politistii fac, miercuri dimineața, perchezitii intr-un dosar care vizeaza 25 de agenți din Sibiu suspectati de fapte de coruptie. “Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- Mai mulți localnici din satul prahovean Livadea au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, marti, din cauza unei masive alunecari de teren. Opt persoane isi parasesc locuintele, marti dupa-amiaza, din cauza alunecarii de teren care pune in pericol trei imobile. Asta dupa ce in cursul diminetii, alte…

- Imagini ingrijoratoare la porțile spitalelor! Ambulanțele cu pacienti cu Covid-19 au ajuns sa stea coada din cauza numarul insuficient de locuri disponibile in unitațile sanitare. O fotografie in care se vad ambulante asteptand la rand a fost realizata, vineri, la intrarea de la Spitalul de Boli Infectioase…