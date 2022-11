Stiri pe aceeasi tema

- Moldelectrica a reușit sa restabileasca conectarea la lumina. Majoritatea localitaților din Republica Moldova au energie electrica. De menționat ca in urma bombardamentului Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, practic intreg teritoriu al R. Moldova a ramas fara energie electrica, transmite…

- Moldelectrica a reușit sa restabileasca conectarea la lumina. Majoritatea localitaților din Republica Moldova au energie electrica. De menționat ca in urma bombardamentului Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, practic intreg teritoriu al R. Moldova a ramas fara energie electrica, transmite…

- Furnizarea de energie electrica a fost intrerupta in majoritatea localitatilor din Republica Moldova, inclusiv in capitala Chisinau, incepand cu ora 14:30, cel mai probabil din cauza valului de rachete tras de Rusia asupra Ucrainei, anunta Agora.md. „Dragi cetateni, azi avem repetarea situatiei din…

- Intreruperi masive de energie electrica sunt semnalate miercuri dupa-amiaza in Republica Moldova, cauzate de bombardamentele rusești in Ucraina. „Dragi cetațeni, azi avem repetarea situație din 15 Noiembrie. Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima ora, avem…

- Republica Moldova se confrunta cu o pana majora de curent, au anunțat miercuri autoritațile de la Chișinau, invocand drept cauza bombardamentele ruse asupra sistemului energetic ucrainean, transmite Ziarul de Garda.„Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima…

- Urmare a bombardamentului Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean de marți, una din liniile electrice care asigura transportul de electricitate pentru Republica Moldova s-a deconectat in regim automat, informeaza TVRMoldova. Acest fapt a dus la intreruperi masive de energie electrica in aproape…

- Procurorii anunța in urma perchezițiilor de vineri desfașurate in Chișinau și Hincești, in dosarul privind pregatirea dezordinilor in masa, au fost ridicați peste 250.000 lei și alte probe, noteaza Noi.md Oamenii legii au temei sa banuiasca ca banii ridicați au fost acumulați din activitați ilicite.…

- Barbatul din orașul Criuleni, dat disparut, a fost gasit in seara zilei de marți, in municipiul Chișinau. Anunțul a fost facut de poliție.Oamenii legii au fost anunțați de catre medicii de la Spitalul Nr.