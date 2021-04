Până unde se va ajunge cu protestele? De patru zile se protesteaza in toata țara. Numarul participanților din marile orașe a mai scazut, nu cu mult, in schimb revolta s-a intins tot mai tare. S-a ajuns la acțiuni in orașe pe care evenimentele din 1989 nu le-au zdruncinat sau nici macar nu le-au atins. Marți seara, dupa datele oficiale, erau marșuri de […] The post Pana unde se va ajunge cu protestele? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

