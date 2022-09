Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca piața libera poate sa duca prețul lemnului chiar și la 800 de lei per metru cub, motiv pentru care „este nevoie de intervenție din partea Guvernului”. Tanczos Barna a vorbit despre proiectul de act normativ care vizeaza plafonarea prețului la lemn. „Orice interventie in piata este una artificiala, pentru ca piata libera creeaza pretul. Piata libera poate sa duca pretul inclusiv la 800 de lei pe metru cub. Tocmai de aceea este nevoie de interventie din partea Guvernului. Inca o data, orice interventie in piata libera este una artificiala. Este adevarat…