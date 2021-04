Stiri pe aceeasi tema

- Sunt absolvent al unui liceu cu ștaif. Imi face placere sa-mi trec, dupa zeci de ani de la absolvire, acest amanunt in CV. Unii dintre profesori erau veritabile caractere, profesioniști de elita. Le sunt mereu recunoscator. Firește, n-au lipsit nici excepțiile. Excepții care au lasat dare de tristețe…

- Polițiștii din Buhusi au depistat un tanar banuit de comiterea infracțiunilor de talharie calificata si viol, asupra unei batrane din comuna Blagesti. Tanarul in cauza a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 12 martie a.c., polițiștii din Blagesti s-au sesizat din oficiu despre faptul ca o batrana…

- Voliebalistele Științei Bacau continua cursa pentru locul 4 in Divizia A1. Dupa turneul al treilea al returului, ecartul dintre studente și echipa de pe locul 4, CS Medgidia a ramas de trei puncte. Asta in condițiile in care rivala bacauancelor a pierdut in tie-break cu Voluntari și a caștigat, tot…

- La Naționalele Under 18, la fel ca la Seniori. Și ca la Under 23. Și ca la Tineret. Atletismul bacauan iși continua traseul de regularitate la competițiile de sala ale sezonului, cucerind numeroase medalii cu care domina ierarhiile. Weekend-ul trecut, a venit randul Campionatului Național Under 18 de…

- Dupa mai multe cercetari, care s-au intins pe mai multe zile, polițiștii bacauani au identificat o persoana care a provocat un accident rutier dupa care a parasit locul faptei. In fapt, la data de 28 februarie a.c., politistii rutieri din Bacau au fost sesizati de un barbat de 56 de ani, din localitate,…

- Inceputul primaverii vine cu noi bucurii și pentru melomani. A 65-a stagiune muzicala organizata de Filarmonica „Mihail Jora” și Consiliul Județean Bacau invita publicul bacauan la un nou Concert Simfonic ce va avea loc joi, 4 martie, de la ora 18.30 la Sala Ateneu. Invitați: dirijorul George Hariton…

- Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau pentru a verifica modul in care s-a intervenit la evenimentul de la Onesti. “Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei…

- Amedeo Modigliani, pictor și sculptor italian, scrie Petre Pandrea in „Amintiri și exegeze”, a fost unul dintre ucenicii lui Brancuși, la Paris. A fost inițiat de Brancuși in cioplirea pietrei, intr-un atelier din Falguiere. Același Pandrea amintește de o epistola in care Modigliani surprinde magistral…