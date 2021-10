Stiri pe aceeasi tema

- Situație dramatica la Giurgiu: In Spitalul de Urgenta nu mai este niciun pat liber pentru bolnavii infectati cu COVID-19. Ce masuri se vor luaDe catre (Nume Autor) - (Data)Numarul in crestere al infectarilor cu noul coronavirus la Giurgiu ridica noi probleme in privinta spatiilor de tratare la Spitalul…

- Situație dramatica la Giurgiu: In Spitalul de Urgenta nu mai este niciun pat liber pentru bolnavii infectati cu COVID-19. Ce masuri se vor luaDe catre (Nume Autor) - (Data)Numarul in crestere al infectarilor cu noul coronavirus la Giurgiu ridica noi probleme in privinta spatiilor de tratare la Spitalul…

- Medicii din Unitatea de Primiri Urgențe și cei din secția ATI a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava au ajuns in situația limita de a alege dintre pacienții cu forma grava de Covid aflați in UPU, care merge la ATI. Vineri dimineața erau in UPU Suceava patru pacienți ...

- Trei pacienți cu Covid, in stare grava, au așteptat in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava ore in șir eliberarea unui loc la Terapie Intensiva la un spital din țara, deoarece in județul nostru și in județele vecine nu era nici un loc disponibil ...

- Trei pacienți cu Covid, in stare grava, așteapta in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava eliberarea unui loc la Terapie Intensiva la un spital din țara, deoarece in județul nostru și in județele vecine nu este nici un loc disponibil la ATI ...

- Inca sase cazuri de coronavirus au fost inregistrate la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. In urma raportarii Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, din data de 25 septembrie 2021, au aparut modificari…

- • Sectia de Boli Infectioase e ocupata aproape in intregime; 10-20 de cazuri pozitive confirmate, in medie, zilnic • Spitalul Municipal Campina redevine integral spital suport Covid Luiza Radulescu Pintilie Cele 12 paturi destinate pacientilor diagnosticati cu forme severe de coronavirus din departamentul…

- Spre sfarsit de august inceput de septembrie se estimeaza insa „razbunarea libertatilor de peste vara” Luiza Radulescu Pintilie In contextul tot mai multor si tot mai ingrijoratoarelor avertismente legate de evolutia cazurilor de coronavirus la nivel national, cu tendinte de accentuare care deja se…