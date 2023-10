Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant intre doi sportivi de la Dinamo. Un adolescent de 14 ani l-a injunghiat in spate pe coechipierul sau, un adolescent de 16 ani, dupa o cearta in caminul unde erau cazați. Citește și: Barbat din Mioveni, gasit mort in casa Scandalul s-a iscat aproape de miezul nopții la una dintre camerele…

- Ovidiu Burca, antrenorul echipei Dinamo, a lasat fotbalul deoparte și a vorbit deschis despre viața sa personala. Tehnicianul a dezvaluit de ce a divorțat de prima sa soție, dar și de ce nu mai traiește alaturi de mama celor doi copii ai sai. ”S-a terminat o casnicie fix cand am terminat cu fotbalul”…

- Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda #8 din Superliga. Victor Angelescu, acționarul alb-vișiniilor, a oferit un interviu Gazetei in care i-a „ințepat” pe „caini” și pe oamenii din fotbal care contestau deciziile luate de conducerea giuleștenilor. Dupa un start ezitant de sezon, Rapidul a legat…

- FCSB a parasit Conference League in turul trei preliminar, unde a fost invinsa de Nordsjaelland, scor general 1-3.Dupa meciul FC Voluntari - Dinamo 2-3, Ioan Andone a fost intrebat daca a fost surprins de insuccesul FCSB-ului și a raspuns in cateva cuvinte.„Nu m-a surprins, pentru ca fotbalul danez…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat George Ogararu. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist intr-o ipostaza așa cum era de așteptat. Daca in urma cu doua luni se naștea…

- Andrei Bendeac a fost anunțat oficial de Dinamo pe postul de director de social media. El a avut parte de o prezentare demna de un transfer in lotul lui Ovidiu Burca, cu fotografii cu fularul, in fața siglei clubului și in tricoul lui Dinamo. ...

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Florin Gardos, fostul fotbalist al celor de la Steaua București. Ei bine, și daca v-ați fi așteptat sa il vede pe acesta intr-o zona ce are legatura cu sportul, cu toate ca…

- FCSB continua sa lupte ca sa joace in Ghencea partida cu Dinamo # Ar fi primul Derby de Romania disputat pe arena istorica a Stelei dupa mai bine de 7 ani, interval in care s-a reconstruit stadionul # De cand Gigi Becali a preluat clubul, bilanțul intalnirilor din Ghencea dintre cele doua rivale este…