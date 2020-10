Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Valentin Grigore, fost ofițer de Miliție inainte de ‘89, cel care a pierdut scaunul pentru doar cateva ore in noaptea dinspre 27 spre 28, și viceprimarul Marian Spataru (PRO Romania), victorios seara și infrant dimineața, sunt amandoi mulțumiți. Dar oamenii din sat acuza caștigatorul, un edil…

- RESITA – Reconfirmat ca primar al municipiului, Ioan Popa vorbeste despre noile proiecte, spunand ca se va baza pe doi viceprimari onesti, capabili, cu putere de munca: Adrian Dacica si Madalina Chiosa! Seful administrativului resitean a fost confirmat in functie pentru un nou mandat si a tinut sa…

- Copresedintele USR PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a anuntat, luni, ca, potrivit numaratorii paralele, Clotilde Armand ar fi obtinut 1.000 de voturi in plus fata de primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache. "Legat de zvonul lansat de candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 ca ar fi castigat, din numaratoarea…

- Clotilde Armand, candidata USR-PLUS si PNL pentru Primaria Sectorului 1, ar avea un avans de aproape o mie de voturi fata de Dan Tudorache in cursa pentru primaria de sector, au precizat surse politice petntru „Adevarul”. Anterior, candidatul PSD anuntase ca potrivit numaratorii paralele a partidului…

- Clotilde Armand, candidata USR-PLUS si PNL pentru Primaria Sectorului 1, ar avea un avans de aproape o mie de voturi fata de Dan Tudorache in cursa pentru primaria de sector, au precizat surse politice petntru „Adevarul”. Anterior, candidatul PSD anuntase ca potrivit numaratorii paralele a partidului…

- Numaratoarea paralela a luat sfarșit și la buletinele de vot privind opțiunea pentru noul președinte al Consiliului Județean. Radu Moldovan a cațtigat cu mai bine de 50 la suta din voturi, intrand astfel in al treilea mandat de președinte CJ. Bistrițenii și-au ales ieri, pentru urmatorii ani, primarii,…

- Actualul primar interimar al municipiului Arad, liberalul Calin Bibart, ar fi castigat alegerile cu 36% dintre voturi, conform numaratorii paralele partiale pe care a realizat-o de PNL. Prim-vicepresedintele PNL Arad, Iustin Cionca, a declarat, pentru AGERPRES, ca pana luni dimineata, in municipiul…

- Cristian Alexandru Albu, candidatul PNL la Primaria Abrud, caștiga fotoliul de primar cu o diferența de circa 20 de voturi fața de urmatorul contracandidat, dupa numaratoarea paralela. In ultimii 8 ani, Primaria Abrud a fost sub conducere PSD. La alegerile locale 2020, la Primaria Abrud au candidat:…