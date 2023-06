Până să scoată lefuri mai mari din „buzunarul” Guvernului, profesorii pierd bani. Circulara prin care dascălii rămân mai „săraci” Membrii de sindicat se vor aduna vineri a patra oara in fața Guvernului și vor pleca in marș spre Cotroceni. Intre timp, la Ministerul Educației au avut loc noi discuții pe marginea contractului colectiv de munca. Dupa negocieri, liderii de sindicat le-au trimis colegilor din teritoriu un sumar al beneficiilor obținute. Sporuri si beneficii pentru […] The post Pana sa scoata lefuri mai mari din "buzunarul" Guvernului, profesorii pierd bani. Circulara prin care dascalii raman mai "saraci" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

