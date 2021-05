Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a jucat fotbal cu elevii de la un liceu din Satu Mare, in timpul vizitei pe care a facut-o astazi in acest județ. Cițu a postat o inregistrare video pe pagina sa de Facebook.

- Premierul Florin Cițu, aflat in vizita șa Satu-Mare, la Liceul Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt”, s-a jucat puțin cu mingea, in curtea școlii, dupa ora de sport a elevilor. “M-au alergat puțin baieții :)”, a scris Cițu pe pagina sa de socializare, unde a postat și o filmare cu pasele și șuturile…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca de incepand de vineri oricine se poate vaccina doar cu buletinul, fara a fi nevoie de programare. El a adaugat ca va fi in perioada urmatoare la mai multe centre de vaccinare pentru a ajuta campania si a precizat ca s-ar vaccina din nou, daca ar mai putea,…

- Președintele PNL Buzau, deputatul Gabriel Avramescu, a postat un mesaj in urma evenimentelor politice petrecute astazi la nivel de Guvern. “Romania se gasește intr-o lupta grea cu o criza sanitara provocata de pandemia Covid-19, iar responsabilitatea Guvernului este cu atat mai importanta, cu cat in…

- „Am transmis comunitatii oamenilor de afaceri, la intalnirea pe care am avut-o astazi cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini, apelul meu de a sustine campania de vaccinare impotriva COVID-19. Fie ca vorbim despre investitori cu capital romanesc sau strain, mediul privat este partener de…

- Vești bune pentru romani. Exista posibilitatea relaxarii restricțiilor in luna iunie. Ludovic Orban confirma ca a discutat cu Florin Cițu despre anularea anumitor restricții dupa 1 iunie, in cazul in care situația epidemiologica și procesul de vaccinare va decurge conform așteptarilor. Președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, doua sedinte de lucru cu premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului. La ora 17.00, șeful statului va face declarații, in direct pe TVR 1.

- Prim-ministrul Florin Citu a avut, vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu prilejul vizitei pe care o efectueaza la institutiile europene, reafirmand in context importanta mentinerii unei abordari coordonate la nivel UE in contextul situatiei…