Până pe 4 octombrie, o echipă din cadrul Fondului Monetar Internațional va fi prezentă la București O echipa Fondului Monetar Internațional se va afla la București incepand de luni și pana pe 4 octombrie, pentru a face analiza anuala a economiei romanești, informeaza Rador. Expertii acestui for vor discuta cu autoritațile romane despre politicile economice și ultimele evoluții in domeniu și vor avea intalniri cu reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor neguvernamentale. La finalul vizitei in Romania este de așteptat ca experții internaționali sa prezinte concluziile intr-o conferința de presa. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

