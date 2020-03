Până pe 17 martie, doar 17 persoane sub 50 de ani au murit în Italia de coronavirus Studiul care arata ca 99% dintre persoanele care au decedat in Italia din cauza coronavirusului sufereau de afecțiuni preexistente ofera mai multe explicații pentru rata mortalitații in cea mai afectata țara de pe continent. Conform Bloomberg, doar 3 dintre persoanele care au murit nu aveau alte patologii. Varsta medie a celor infectați este mai mare decat in alte țari, 63 de ani, dar cei mai mulți dintre cei care nu supraviețuiesc sunt persoane mai in varsta. Varsta medie a celor decedați este de 79.5. Pana pe 17 martie, doar 17 persoane cu varste sub 50 de ani au murit din cauza COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

