Până pe 1 august omenirea a epuizat rezursele planetei pentru 2018. Începând de astăzi trăim ”pe datorie” Pana pe 1 august omenirea a epuizat rezursele planetei pentru 2018, iar ancepand de astazi, 1 august, traim ”pe datorie”. Resursele pe care Terra le poate produce intr-un an s-au epuizat, avertizeaza ONG-ului Global Footprint Network, ai carui specialisti afirma ca acest moment istoric se produce din ce in ce mai devreme in fiecare an. Anul acesta, data de 1 august este „momentul la care noi vom fi utilizat mai multi copaci, apa, soluri fertile si pesti decat poate sa ne ofere Terra intr-un an pentru a ne hrani, a ne adaposti si a ne deplasa si vom fi emis mai mult carbon decat pot oceanele si… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

