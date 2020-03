Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare in care avertizeaza ca pana joi dimineața va ploua și se vor semnala descarcari electrice. Vantul va sufla la munte cu 80 - 90 km/h.Incepand de marți de la ora 18 pana joi la ora 6, la inceput in regiunile vestice și sud-vestice, apoi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atentionari Cod galben de intensificari ale vantului, valabile in 24 de Post-ul Cod galben de vant, in special in zona montana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, o avertizare Cod portocaliu de viscol, valabila in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara si un Cod galben de vant puternic pentru judetele Suceava si Neamt. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in Caras-Severin…

- Institutia Prefectului Prahova a anuntat, citand Agentia Nationala de Meteorologie, ca incepand de astazi vor intra in vigoare mai multe atentionari de vreme rea , inclusiv Cod rosu de vant in zonele inalte de munte, care vor fi valabile si pentru Prahova. Concret, județul Prahova se va afla sub…

- Tipul mesajului : Avertizare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 04-02-2020 Ora : 10:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, 2 februarie 2020, o atenționare meteorologica COD GALBEN de vant puternic, valabila pentru 27 de județe, inclusiv Vrancea. Intervalul de valabilitate al codului galben: 02 februarie, ora 18:00 – 03 februarie, ora 20:00. Sunt vizate zonele montane…

- O atenționare de Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii in 27 de judete, in special in zona montana inalta, a fost emisa, duminica, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- O atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila pana in dimineata zilei de Craciun, in zone din 19 de judete, a fost emisa, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).