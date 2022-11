Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de localitati din Republica Moldova, inclusiv centre raionale, au ramas fara curent electric, dupa ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean. De asemenea, livrarea energiei electrice din Romania prin reteaua Isaccea-Vulcanesti a fost sistata, relateaza deschide.md. Fii la curent…

- Locuitorii din mai multe zone ale Republicii Moldova au ramas marți fara curent, dupa ce una dintre rețelele de import a energiei ar fi cedat, informeaza Unimedia.info. Potrivit autotitaților moldovene, situația e generata de recentele bombardamente rusești asupra sistemului energetic din Ucraina.

- Pana masiva de curent in mai multe raioane din Republica Moldova și in Chișinau Moldovenii se confrunta cu o uriașa pana de curent, inregistrata parțial in Chișinau, in Balți, al doilea oraș ca marime din Republica Moldova, și in 10 raioane. Din primele informații prezentate de presa din Moldova, au…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, anunța ca inreruperea furnizarii energiei electrice in mai multe regiuni ale țarii, in aceasta seara, a fost cauzata de bombardamentele asupra sistemului energetic ucrainean din ultima ora. "Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva…

- Peste un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești, a anunțat Kirilo Timoșenko, șeful-adunct al administrației presidențiale de la Kiev, dupa ce ce forțele ruse au continuat sa bombardeze infrastructura energetica a Ucrainei.

- Operatorul retelei de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo, a anuntat vineri ca va impune restrictii si opriri ”controlate si temporare” ale furnizarii energiei electrice in principalele regiuni ale tarii, inclusiv la Kiev, in urma bombardamentelor continue ale Rusiei asupra infrastructurilor energetice…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 105 au fost ranite in atacurile masive de luni ale Rusiei in Ucraina, potrivit unui nou bilant anuntat marti de catre autoritiatile ucrainene, relateaza AFP. Peste 300 de localitati nu aveau in continuare energeie electrica, in intreaga tara, in urma acestor…

- Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat ca oprește incepand de marți exportul de electricitate din cauza bombardamentelor cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice, o decizie ce afecteaza țari din Uniunea Europeana, dar și Republica Moldova. Exporturile ucrainene de energie electrica se fac…