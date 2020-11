Stiri pe aceeasi tema

- In luna august a acestui an Apple a luat o decizie foarte importanta in ceea ce privește magazinul sau de aplicații și de jocuri și a ales sa interzica jocul Fortnite. Motivul din spatele acestei hotarari a fost legat strans de bani și de faptul ca cei de la Epic Games, producatorii unuia dintre cele…

- ADATA a anunțat lansarea SSD-ului extern ADATA SE770G cu iluminare RGB. Noul SE770G ofera conectivitate USB3.2 Gen 2 și Type-C, și viteze de citire/scriere de pana la 1000/800 MB/s. Design interesant Cu un panou iluminat RGB, acesta va fi pe placul gamerilor care țin foarte mult la aspectul sistemului…

- Aproape opt milioane de romani joaca jocuri video pe smarphone-uri, tablete, PC-uri si console, se arata in studiul "Utilizatorii de jocuri video din Romania" realizat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA). Astfel ca, dintre cei 7,9 milioane de romani cu varste intre…

- Libra Internet Bank lanseaza Libra Pay, aplicatie disponibila pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android, prin care clientii persoane fizice care detin carduri Libra emise sub sigla Mastercard pot plati cu telefonul in locul cardului si, de asemenea, pot retrage bani de la bancomatele care…

- Fermierii din Romania pot solicita, incepand de vineri, sprijinul financiar acordat prin masura 21 din Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, pentru atenuarea efectelor generate de pandemia Covid-19 in sectorul zootehnic – bovine, ovine, caprine, dar și in cel vegetal – legume-fructe…

- Motorola prezinta un nou dispozitiv remarcabil moto g9 plus, care vine echipat cu toate acele specificații care ii ofera consumatorului posibilitatea de a se exprima liber, de a fi conectat cu lumea și de a impartași poveștile cele mai interesante. Telefonul va fi disponibil pe piața din Romania intr-o…

- Clienții ING care dețin un cont curent au posibilitatea, din acest week-end, de a retrage sume mici de numerar fara a-și folosi cardurile la toate bancomatele institutiei financiare din Romania, informeaza compania, potrivit Wall-street.Noua funcționalitate poate fi accesata exclusiv prin aplicația…