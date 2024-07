Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineti au fost demarate lucrarile de reparatii pe partea bulgara la Podul Prieteniei dintre Ruse si Giurgiu, lucrari ce vor dura aproximativ 730 de zile. Acestea se vor desfasura zilnic, timp de 10 12 ore.Pe perioada reparatiilor, circulatia se va desfasura alternativ, pe o singura…

- Lucrarile la Podul Giurgiu-Ruse incep in 10 iulie, in plin sezon al concediilor, cand foarte mulți romani merg cu mașina in Bulgaria sau Grecia. Anunțul oficial a venit aseara de la vecinii bulgari. Lucrarile vor dura 4 luni și jumatate pe fiecare sens, adica aproximativ 9 luni. In aceste condiții,…

- In contextul lucrarilor de reabilitare la Podul Prieteniei dintre Romania și Bulgaria, incepand cu data de 9 iulie 2024, șoferii sunt sfatuiți sa utilizeze rute alternative pentru a evita aglomerația și posibilele intarzieri in Vama Giurgiu – Ruse. Autoritațile au propus mai multe trasee și puncte de…

- Daca ești turist cu experiența, și ai trecut deja prin anumite situații, știi ce ai de facut in stațiunile din Turcia, Grecia sau Bulgaria. Dar, daca epxeriențele tale neplacute, cumulate cu lipsa de informații, te pun in situații dificile, atunci lucrurile se complica și te vor consta scump. Se pare…

- Bulgaria va incepe din vara aceasta lucrarile de consolidare la Podul Giurgiu-Ruse, iar ele se vor intinde pe o perioada lunga și vor aduce restricții pentru șoferi. Șoferii care merg la vara cu mașina in Grecia, prin Bulgaria, trebuie sa se inarmeze cu multa rabdare pentru ca cel mai probabil traficul…

- Camioanele care ies din Romania prin PTF Giurgiu au de asteptat 90 de minute la controlul de frontiera din cauza numarului mare de mijloace de transport prezente pentru tranzit si ca urmare a faptului ca pe Podul Prieteniei se circula pe o singura banda din cauza unor lucrari de reparatii pe care le…

- Autoritațile din Bulgaria fac lucrari de asfaltare pe Podul dintre Ruse și Giurgiu, pe partea de pod pe care o au in administrare. Traficul se desfașoara alternativ, pe o singura banda, fiind dirijat, anunța miercuri Poliția de frontiera.

- In conditiile in care sarbatorile din luna mai marcheaza debutul turismului la Marea Neagra, bulgarii si turistii straini care se pregatesc de evadarile lor anuale se confrunta cu o realitate dura: calatoriile in acest an vor fi mai costisitoare, cheltuielile fiind asteptate sa fie mai mari cu 10 –…