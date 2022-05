Până la urmă, Mbappe a ales banii Atacantul Kylian Mbappe s-a hotarat sa ramana la Paris Saint-Germain, cu care este sub contract pana pe 30 iunie, dupa ce a ezitat mult timp in conditiile in care era curtat de Real Madrid, a anuntat sambata presa din Franta si Spania, citata de AFP. L’Equipe, Marca, Le Parisien-Aujourd’hui en France si RMC au indicat ca Mbappe isi va prelungi contractul cu trei ani, iar un anunt oficial va fi facut in cursul serii. Apropiatii fotbalistului, contactati sambata dupa-amiaza, nu au dorit sa reactioneze la informatiile de presa, in asteptarea unui comunicat al lui PSG, informeaza Agerpres. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

