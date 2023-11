Stiri pe aceeasi tema

- Instanța Tribunalului Vaslui a luat de o decizie surprinzatoare in cursul acestei dimineți, in privința masurilor preventive, care s-ar impune inculpaților Dumitru Buzatu și expertul in construcții, Radu Judele. Spre marea dezamagire a fostului președinte al CJ Vaslui, judecatorii au decis ca probele…

- PERMISIUNE… Chiar daca este autorul unui accident in urma caruia o copila de 6 ani și-a pierdut viața și apoi a fugit de la locul faptei apoi s-a dovedit și recidivist, Daniel Maximiuc se bucura, in continuare, de masura arestului la domiciliu. De data aceasta și magistrații Judecatoriei Vaslui au decis…

- DESCOPERITA… Tanara care a reusit sa pacaleasca luna trecuta mai multi vasluieni, a fost prinsa de politistii vasluieni. Aceasta a fost retinuta pentru 24 de ore, iar apoi Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui a plasat-o sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile. Tanara are 22 de ani, este…

- DE NECREZUT…Politistii din cadrul Politiei Orasului Murgeni au retinut saptamana trecuta un barbat, pe George M., in varsta de 29 de ani, din localitatea Sarateni, orasul Murgeni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere, lovire sau alte violente, amenintare si violenta in familie.…

- Un barbat in varsta de 31 de ani este cercetat sub control judiciar de procurorii din Calarasi, dupa ce a amenintat cu moartea doi politisti. Reprezentantii Parchetului de Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi au transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca un barbat este…

- LIBER…Chiar daca este autorul unui accident in urma caruia o copila de 5 ani si-a pierdut viata si apoi a fugit de la locul faptei apoi s-a dovedit a fi si recidivist, Daniel Maximiuc se bucura, mai nou, de libertate. Magistratii au decis inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu cea a controlului…

- PEDEPSE MAI BLANDE!… In urma perchezițiilor efectuate ieri, 31 august a.c., va reamintim ca au fost descoperite și ridicate mai multe corpuri taietor-ințepatoare, spray-uri cu conținut iritant-lacrimogen și o arma scurta de tip pistol, cu potențial letal, insoțita de 7 cartușe. Fața de patru barbați,…

- Un inculpat din Neamt, pare ca a vrut musai sa ajunga dupa gratii. Era plasat in control judiciar intr-un alt dosar penal, dar a mai comis o infractiune, astfel ca magistratii au decis sa fie arestat. Incidentul s-a petrecut pe data de 14 august 2023, intr-un bar din satul Nisiporesti, comuna Botesti.…