Stiri pe aceeasi tema

- Stadiul lucrarilor la drumul de legatura DN 5 – Șoseaua de Centura – Pod Prieteniei a fost realizat in proportie de 95%, a anunțat marți, 30 noiembrie, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Sorin Grindeanu și premierul Nicolae Ciuca au inspectat astazi santierul obiectivului de investitii…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu alaturi de Premierul Nicolae Ciuca au inspectat, marti, santierul obiectivului de investitii "Drumul de legatura DN 5 km 60+500 - Soseaua de Centura- Podul Prieteniei km 61+400", informeaza un comunicat de presa al MTI. Stadiul…

- Viceprim ministrul Sorin Grindeanu alaturi de Premierul Nicolae Ciuca au inspectat astazi, 30 noiembrie 2021, santierul obiectivului de investitii ldquo;Drumul de legatura DN 5 km 60 500 ndash; Soseaua de Centurandash; Podul Prieteniei km 61 400"Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor…

- „La sfarsitul anului va fi dat in folosinta acest tronson de drum. Cred ca e important de mentionat ca era planificat ca finalizarea sa fie in luna aprilie anul viitor. Ca atare, am vrut sa vedem cu ochii nostri, sa vedem ca se intampla, ca este adevarat. Am primit garantii ca va fi deschis traficul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a oferit presei, in cadrul vizitei effectuate acasa la Timișoara, o veste interesanta: planul investițional pentru masterplanul pe transporturi al Romaniei va fi aprobat de guvern la finalul acestui an. Aceasta poate insemna demararea unor investiții importante…

- History Channel marcheaza Ziua Nationala a Romaniei prin difuzarea a doua documentare istorice despre regina Maria si regele Mihai. „Maria – Inima Romaniei” va putea fi urmarit incepand cu ora 15:15, iar o ora mai tarziu va di difuzat „Regele Mihai: Drumul catre casa” și va fi difuzat de la ora 16:15.…

- Valul 4 al pandemiei face ravagii in Romania, iar medicii sunt pusi in situatia de a alege pe cine sa salveze prima oara la ATI. Tara noastra ocupa locul al doilea in Europa, dupa Bulgaria, in clasamentul deceselor provocate de de COVID-19. „Se ajunge aici pentru ca oamenii vin de foarte multe ori…

- Vacanțele din aceasta vara i-au obligat pe romani sa scoata din buzunare nu mai puțin de jumatate de miliard de euro, doar in luna iulie. Potrivit statisticilor publicate de Banca Naționala a Rominiei (BNR), in a doua luna a verii, turiștii romani au cheltuit cei mai mulți bani in Grecia, Turcia si…