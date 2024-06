Până la ora 8.00, MAE a primit 665 de sesizări legate de alegerile electorale Potrivit primelor declarații de presa (de la ora 8:00) legate de organizarea alegerilor, ale Ministerului Afacerilor Interne, in cursul nopții ,”nu au fost inregistrate incidente”, totuși s-au primit 665 de sesizari. ”Pe parcusul nopții nu au fost inregistrate incidente care sa vizeze securitatea secțiilor de votare. In aceasta dimineața, efectivele Ministerului Afacerilor Interne, care au […] The post Pana la ora 8.00, MAE a primit 665 de sesizari legate de alegerile electorale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

