- Doua autovehicule au fost implicate in aceasta dimineața intr-un accident rutier la intrarea in municipiul Suceava in. zona Cetate. Informeaza ISU Suceava. Nu sunt persoane incarcerate. Cele trei persoane implicate in eveniment nu necesita ingrijiri medicale. Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului…

- Municipiul Suceava ar putea avea o colaborare mai apropiata in viitor cu Burgul Regal Kensington and Chelsea. Acest lucru a reieșit in urma discuțiilor pe care primarul Ion Lungu le-a avut astazi la sediul instituției cu Reverendul Canonic Dr. William Taylor, Preot Vicar al Bisericii St. John’s Notting…

- ”A doua creșa mare pe care vrem sa o facem in zona Cetații de Scaun este pe circuitul de aprobare”, a declarat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, dupa discuțiile pe care le-a avut astazi la Ministerul Dezvoltarii. ”Am avut discuții la Ministerul Dezvoltarii in legatura cu a doua Creșa mare pe…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca in cursul zilei de astazi a avut loc prima intalnire pentru inființarea Organizației de Managemet al Destinației Suceava-Orașul Cetații de Scaun. La ședința au participat reprezentanți ai Consiliului Judetean, Arhiepiscopiei Sucevei și Radautilor, Universitații…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis felicitari pompierilor și personalului medical pentru modul profesionist in care au intervenit la incendiul izbucnit miercuri noapte la Spitalul Județean Suceava. ” Felicitari pentru profesionalism personalului ISU Suceava coordonat de domnul colonel…

- ATESTAREA DOCUMENTARA A CETAȚII DE SCAUN A SUCEVEI (10 februarie 1388), va fi marcata de Muzeul Național al Bucovinei prin activitați de educație muzeala organizate la Cetatea de Scaun a Sucevei. In luna februarie, invitam cadrele didactice, impreuna cu elevii, sa cunoasca povestea celor 634 de ani…

- Municipiul reședința de județ, Suceava, are buget aprobat pentru 2022, valoarea acestuia fiind de 574.734.135 lei la venituri și 576.283.360 lei la cheltuieli.Conform inițiatorului, primarul Ion Lungu, este un buget echilibrat, realist, dar și de dezvoltare, cu lucrari de investiții in valoare de ...

- Duminica, 16 ianuarie, este ultima zi in care mai funcționeaza iluminatul ornamental in aceasta iarna in municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Mulțumim celor care au apreciat public modul cum a aratat orașul in aceasta perioada (27 noiembrie-15 ianuarie). Insa cel mai important lucru…