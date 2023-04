Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat speranta ca la Pastele de anul viitor va fi pace in Ucraina, el transmitand un mesaj catre conationalii sai care duminica au celebrat Floriile ortodoxe si Pastele catolic pentru a doua oara de la inceperea invaziei ruse, transmite DPA, citat de…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cuu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se "pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana".

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, susține ca Joe Biden a ajuns la kiev abia „dupa ce a primit anterior garanții de securitate". Oficialul rus a reiterat in mesaj implicarea țarilor NATO in razboiul din Ucraina, tema predilecta a rușilor.

Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri seara, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, de "hotararea" sa de a "insoti" Ucraina "spre victorie" si de disponibilitatea sa de a continua livrarile de arme franceze catre Ucraina, la aproape un an dupa debutul invaziei…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri faptul ca omologul sau francez Emmanuel Macron, acuzat ca nu este in fruntea sprijinului pentru Ucraina, "s-a schimbat" si a apreciat ca increderea este "reala astazi", potrivit unui interviu publicat de cotidianul francez Le Figaro, relateaza…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma sa participe joi, la Bruxelles, la un summit cu liderii Uniunii Europene (UE), la o saptamana dupa ce i-a gazduit pe aceștia la Kiev.

Președintele ucrainean se va afla miercuri pe teritoriul britanic, aceasta fiind prima sa calatorie in Marea Britanie de la inceputul razboiului, anunța Sky News, potrivit Mediafax.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a 'se razbuna' pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse.